(Foto by bedolis)

Il gommone coinvolto (Foto by bedolis)

Scooter urtato da un gommone

Il singolare incidente a Longuelo Nel pomeriggio di oggi, 13 giugno. Pare che il carrello che trasportava il natante si sua sganciato dall’auto e sia finito contro uno scooter. Nessun ferito.

Singolare incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, a Longuelo. Non un’automobile, non un autobus, non una bicicletta: questa volta a essere coinvolto è stato un gommone, trasportato su un carrello agganciato a un’auto. Secondo una prima ricostruzione del fatto, pare che il carrello si sua sganciato dalla vettura e il natante sia finito contro uno scooter. Nessun ferito fortunatamente, ma la scena ha attirato la curiosità di passanti e residenti.

