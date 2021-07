Semafori in tilt in piazza Matteotti: i vigili regolano il traffico - Le foto La città si sveglia dopo la festa della notte per la vittoria degli azzurri agli Europei.

Ci sono ancora dei ragazzini in giro in bicicletta con il Tricolore attaccato sulle spalle e un po’ barcollanti di primo mattino in una città che si risveglia (o in alcuni casi che ha dormito poco o per nulla) dopo la bella vittoria degli azzurri a Wembley. È stata una notte lunga e di festa in centro in cui in tanti si sono ritrovati per celebrare l’Italia campione d’Europa. I cori e i cortei in auto sono andati avanti fino a notte fonda, fino alle 3 e 4 di lunedì mattina come in molte piazze d’Italia.

Nella mattinata di lunedì 12 luglio i vigili urbani di Bergamo sono stati impegnati all’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e piazza Matteotti per regolare il traffico veicolare: in tilt i semafori poco prima dell’incrocio con il Sentierone, forse danneggiati nella notte.

