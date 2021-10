Sequestrati oltre 440 chilometri di cavi elettrici e duemila adattatori non conformi L’operazione congiunta della Guardia di finanza di Monza e Bergamo. Blitz in un magazzino a Monza utilizzato da 4 società cinesi.

I militari della Guardia di finanza dei comandi di Bergamo e Monza hanno sequestrato oltre 400 chilometri di cavi elettrici e circa 2 mila adattatori non conformi agli standard di sicurezza. L’operazione ha interessato quattro società gestite da cinesi, tutte con sede nello stesso stabile industriale in Brianza, destinato per circa 10.000 metri quadrati a magazzino.

All’interno sono state trovate e sequestrate oltre 3.700 bobine, per complessivi 444.000 metri di cavo elettrico (in grado di coprire la distanza tra Milano e Trieste) e circa 2.000 apparecchi (catalogati come adattatori elettrici) privi della marchiatura CE e della prescritta dichiarazione di conformità UE. I rappresentanti legali delle società sono stati sanzionati e segnalati alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi.

