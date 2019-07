Seriate: in casa 31 chili di droga

«Non spaccio, sono solo un custode» Resta in carcere il trentottenne albanese arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri, che hanno sequestrato l'ingente quantitativo di droga.

«Non sono uno spacciatore, sono soltanto un custode». Si è difeso così davanti al giudice per le indagini preliminari Emiliano Keci, l’albanese di 38 anni nel cui appartamento di Seriate, dove viveva in affitto da un paio di settimane, i carabinieri di Seriate qualche giorno fa hanno trovato 18 chilogrammi di cocaina purissima (un altro chilo anche in auto), otto di hashish, quattro di marijuana, dieci grammi di eroina (per un valore complessivo di circa tre milioni di euro) e tre armi (una Beretta 6.35 con il silenziatore e un colpo in canna , nascosta nel comodino in camera da letto, insomma già pronta all’uso), una Tokarev 7.62, di produzione russa, e una scacciacani). Il gip Marina Cavalleri oggi, sabato 13 luglio, ha convalidato l’arresto e disposto che l’indagato, difeso dall’avvocato Davide Ceruti, resti in carcere.

Leggi anche: https://www.ecodibergamo.it/stories/hinterland/in-casa-armi-e-18-chili-di-cocainaseriate-arrestato-un-albanese_1315666_11/

© RIPRODUZIONE RISERVATA