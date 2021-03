Sesto San Giovanni, ladri nel cimitero

Avevano rubato anche a Bergamo La banda ha colpito anche la Bergamasca, individuata dopo un furto nel magazzino del cimitero di Sesto San Giovanni.

Avevano colpito anche la Bergamasca. Una banda di ladri è stata individuata dal Nucleo Operativo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Sesto San Giovanni: un 27enne nomade è stato denunciato ed è stato accusato di furti insieme ad altre persone.

L’uomo, a capo di un sodalizio criminale, dopo aver atteso la chiusura serale del cimitero di Sesto San Giovanni, con la complicità di almeno altri quattro individui e dopo aver tranciato con un flessibile il cancello, si era introdotto nell’area forzando la porta del magazzino, insieme a un complice, rubando utensili per un valore totale di circa 4 mila euro.

«Ringrazio gli agenti che hanno condotto queste lunghe indagini - commenta il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano - e sottolineo ancora una volta l’importanza di avere sul territorio uno specifico nucleo operativo di Polizia Giudiziaria che abbiamo fortemente voluto e che sta dando grandissimi risultati sotto gli occhi di tutti. L’uso delle tecnologie, come in questo caso, si rivela sempre più fondamentale ed è proprio in questa direzione che stiamo proseguendo per garantire sempre più sicurezza in città».

Decisivi per il riconoscimento del capo banda i dispositivi di videosorveglianza. Le indagini del Nucleo hanno inoltre portato ad evidenziare a carico della stessa banda almeno altri tre furti simili per modus operandi e specificità della refurtiva in altrettante diverse province lombarde: Lecco, Milano e appunto Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA