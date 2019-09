Settimana Europea della Mobilità

Ecco gli incontri a Bergamo Dal 15 al 24 settembre torna a Bergamo la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Qui tutti gli appuntamenti.

Con l’arrivo di settembre anche quest’anno torna la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che vede anche quest’anno l’adesione del Comune di Bergamo. L’iniziativa, che annovera anche la partecipazione di ATB in collaborazione con l’assessorato alla mobilità del Comune di Bergamo, vedrà la nostra città dal 15 al 24 settembre prossimi al centro di numerose manifestazioni riguardanti il tema della mobilità sostenibile.

«Quest’anno – spiega l’Assessore alla mobilità e all’ambiente del Comune di Bergamo Stefano Zenoni - la campagna della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città e sui vantaggi che può avere per la salute e l’ambiente. Le modalità di trasporto attivo sono prive di emissioni e aiutano a mantenere sani il nostro cuore e il nostro corpo. Anche le città che promuovono la marcia e il ciclismo sono più attraenti, meno congestionate e consentono una migliore qualità della vita. In termini di benefici per la salute individuali, gli studi dimostrano che i ciclisti vivono in media due anni in più rispetto ai non ciclisti e trascorrono il 15% in meno di giorni di lavoro per malattia, mentre 25 minuti di camminata veloce al giorno possono aggiungere fino a sette anni di vita».

Il programma della manifestazione è particolarmente articolato e prevede manifestazioni di ogni genere, dall’inaugurazione di tratti di pista ciclabile a manifestazioni sportive, da convegni e riflessioni sui principali temi della mobilità a molto altro ancora.

Il programma completo:

15 settembre – Domenica – ritrovo dalle ore 8.00 e partenza ore 9.00 c/o Sentierone

• Strabergamo - Partenza e arrivo dal Sentierone della 43°Strabergamo - Ristoro, musica, spettacoli, giochi per bambini – A cura di L’ Azzurro S.r.l.

16 settembre – Lunedi– dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o Sala Consiglio, Palazzo Frizzoni

• Giornata di studio micromobilità elettrica di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 229 del 04/06/2019 (Decreto Toninelli).

Evento destinato ad appartenenti alle Forze di Polizia Locale, Uffici Tecnici/Mobilità e Amministratori Comunali con interventi dell’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Bergamo (Arch. Zenoni), del Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità del Comune di Bergamo (Dott. Appiani), del Comandante della Polizia Locale di Torino (Dott. Bezzon) e del Commissario della Polizia Locale di Milano (Dott. Garbagnati).

16-30 settembre – Lunedì/Lunedì - dalle ore 8.00 alle ore 8.30

• Una settimana in piedibus - Il Sindaco e gli Assessori guidano i Piedibus delle scuole primarie cittadine.

17 settembre - Martedì - ore 11.00 c/o Sala Cavalli, Palazzo Frizzoni

• Conferenza stampa progetto FuoriScuola e progetto Piedibus

ATB presenta gli ultimi dati di utilizzo del servizio“FuoriScuola” che permette ad alunni ed insegnanti delle scuole primarie del Comune di Bergamo di raggiungere in gita i luoghi di interesse della città, accedendo ai mezzi pubblici con una tessera ATB personalizzata, valida nella zona urbana della rete ATB e in fasce orarie stabilite.

Il Comune di Bergamo presenta inoltre il nuovo logo del servizio di Piedibus.

A cura di ATB in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo.

18 settembre – Mercoledì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 c/o Sala Galmozzi, Via Tasso 4

• E-Vai S.r.l. + Lozza S.p.a. – Convegno I-Share LIFE e il modello di mobilità condivisa e test drive

Momento istituzionale con brevi interventi dell’assessore Zenoni e del management di E-vai S.r.l. e del gruppo Lozza S.p.a.; test drive sul Sentierone/Piazza Dante per far conoscere più da vicino ai cittadini il servizio di mobilità elettrica condivisa.

18 settembre – Mercoledì - ore 16.30 c/o Università degli Studi di Bergamo, Via Dei Caniana

Incontro organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo dedicato al tema della

mobilità ciclistica “Bicicletta e Università”-

• introduce e coordina la Prof.ssa Maria Rosa Ronzoni – Mobility Manager dell’Università degli Studi di Bergamo:

• presentazione del Progetto “Pedalare a favor di vento” a cura del Prof. Pileri del Politecnico di Milano;

• progetti di mobilità ciclistica e prospettive future di sviluppo con interventi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica U.C. Sforzatica di Dalmine e del Comune di Bergamo (Assessore alla Mobilità e Ambiente Arch. Zenoni);

• illustrazione del progetto “BIKE2UNIBG DAY” e correlati stand dell’Associazione FIAB Pedalopolis Bergamo - A cura degli studenti universitari e della prof.ssa Ronzoni.

19 settembre – Giovedì’ - ore 18.30 c/o sede Bikefellas, Via Gaudenzi 6

Serata dedicata ai progetti sulla mobilità ciclabile sviluppati dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’ultimo anno

• Presentazione progetto Esecutivo Velostazione - A cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e dell’Assessorato alla Mobilità e Ambiente con partecipazione del progettista Arch. Remo Capitanio e di FIAB Pedalopolis Bergamo;

• Presentazione progetto di targatura delle biciclette “BikeBee” – Presentazione a cura dell’Assessorato alla Mobilità e Ambiente e dell’Ing. Alberto Montesi (CEO e fondatore di BikeBee);

• Presentazione di bozze dei pannelli di segnaletica dei percorsi ciclabili – A cura dell’Assessorato alla Mobilità e Ambiente con eventuale partecipazione del Dr. Andrea Amighetti (Amministratore Unico Società e.20 S.r.l.).

20 settembre – Venerdì - ore 10.30 c/o Via Fantoni-Via Maj-Via Paleocapa-via Paglia

• Inaugurazione del percorso ciclopedonale Via Bono/Via Fantoni/Via Maj/Via Paleocapa/Via Paglia – Pedalata inaugurale di circa 1 km lungo l’itinerario ciclistico/pedonale recentemente realizzato all’interno del Finanziamento Regionale per la realizzazione della “Pedemontana Alpina” – A cura dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e dell’Assessorato alla Mobilità e Ambiente

20 settembre – Venerdì - ore 19.30 ritrovo c/o Stazione Inferiore della Funicolare di San Vigilio

• Passeggiata in Città Alta al tramonto – Visita guidata di Città Alta e San Vigilio alla scoperta delle scalette e delle due funicolari. Durata: 2 ore circa.

21 settembre – Sabato - dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

c/o Sede ATB, Via Monte Gleno 13

• Apertura straordinaria del Museo del Trasporto Pubblico Locale: un viaggio nel tempo con ATB - Un emozionante e inedito percorso storico-culturale nel Trasporto Pubblico a Bergamo: teche che conservano cimeli e strumenti di lavoro del passato, due “storiche” vetture delle funicolari e una di queste trasformata in una “funicolare del tempo”, installazioni multimediali per scoprire cosa c’è sotto la carrozzeria di autobus e funicolari, materiale fotografico, disegni storici, documenti, wall interattivi, e numerosi reperti che descrivono la storia e l’evoluzione del trasporto pubblico a Bergamo. Per gli appassionati di modellismo e cultura ferroviaria, da non perdere la sala dei plastici e dei modellini ferroviari gestita dal Gruppo Fermodellistico Orobico. Un viaggio tutto da scoprire che si conclude con la visita alla nuova Sala Ferretti, dedicata all’ingegnere Alessandro Ferretti, autore di pionieristiche soluzioni per i trasporti su binario e su rotaia in tutta Italia, nonché ideatore della Funicolare che ancora oggi collega a Bergamo la città alta con la bassa.

21 settembre - Sabato - dalle ore 9.30 alle ore 19.30 c/o Passaggio Canonici Lateranensi

• Giornata FIEB (Fondazione Istituti Educativi Bergamo) sulla mobilità elettrica – Test drive di auto a motorizzazione totalmente elettrica in itinerario mappato con partenza nel Piazzale di FIEB lungo Via Tasso, e itinerario con percorrenza su Via Pignolo, Via Frizzoni, Rotonda Galgario, Viale Muraine, Via Cesare Battisti, Via San Tomaso, Via Borgo Santa Caterina, Via Suardi, Via Frizzoni, Via Camozzi, Via Mario Bianco e termine in Via Tasso.

Evento patrocinato dal Comune di Bergamo.

22 settembre – Domenica - ritrovo a partire dalle ore 6.00 in Viale Papa Giovanni XXIII c/o l’Eco di Bergamo e partenze differenziate dalle ore 6.30 alle ore 10.30

• Manifestazione Millegradini – Evento sviluppato su quattro tipologie di percorsi: percorso agonistico di 16 km. (suddiviso nelle due competizioni “9° Gran Premio Millegradini” e “BCT – Bergamo City Trail Millegradini”), percorso amatoriale sportivo e culturale non competitivo di 14.5 km., percorso turistico con camminata culturale di 11 km. e percorso “Zerogradini”, il percorso sociale assistito con mezzi di trasporto dedicato in particolare a persone con difficoltà motorie che offre la possibilità a chi non può salire o scendere gradini di visitare comunque alcuni dei luoghi più significativi “toccati” dalla Millegradini - Nona edizione con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bergamo, delL’Eco di Bergamo, di Eppen, dell’Oratorio del Seminarino ed Unione ex alunni del Seminarino, di Runners Bergamo, di Steel Triatlon, del C.S.I. di Bergamo, di Strike e del Progetto Senz|acca.

23 settembre - Lunedì – dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Luogo da definire

• Progetto Green School: rete lombarda per lo sviluppo Sostenibile – Presentazione del progetto che mira a trasferire e integrare l’esperienza delle Green School della Provincia di Bergamo con le altre realtà della Lombardia per costituire un sistema di scuole e di soggetti eco-attivi nell’intera regione. Il seminario intende quindi presentare le azioni previste in questi mesi di realizzazione del progetto e dare rilevanza a buone pratiche già esistenti o in fase di realizzazione nelle province lombarde, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare le reti territoriali di soggetti che sostengono l’educazione allo sviluppo sostenibile e promuovono azioni concrete di sostenibilità.

Evento in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ASPEm-Associazione Solidarietà Paesi Emergenti, Provincia di Bergamo e con la partecipazione del Comune di Bergamo (Assessore alla Mobilità e Ambiente Arch. Zenoni).

24 settembre – Martedì - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 c/o Sala Consiglio, Palazzo Frizzoni

• Presentazione Piano e consultazione della cittadinanza - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Incontro finalizzato da un lato alla presentazione del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) adottato, dall’altro alla consultazione della cittadinanza e raccolta delle osservazioni, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano stesso.

