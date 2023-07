Si riasfalta un tratto di via Paglia: modifiche alla viabilità tra via Bonomelli e Paleocapa

Lavori previsti la prossima settimana in via Paglia: si riasfalta la strada, infatti, nel tratto tra via Bonomelli e via Paleocapa, per due giorni di lavori, il 20 e il 21 luglio (salvo come sempre imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli) tra le 7.30 e le 17. L’intervento comporta, per una regolare esecuzione in sicurezza, la chiusura al traffico veicolare, ai mezzi ATB e ai non residenti. Ai residenti o alle attività presenti potrà essere consentito l’accesso, ma solo limitato e solo se compatibile con le fasi di lavorazioni in corso, in modo da non costituire pericolo per il personale dell’impresa e degli utenti.