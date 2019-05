L’auto ribaltata in via Maironi da Ponte, all’altezza dei civico 41

Si ribalta con l’auto in via Maironi da Ponte

A bordo della vettura anche il cane Un uomo di 49 anni ha perso il controllo della sua vettura poco dopo la mezzanotte di martedì 28 maggio.

Incidente poco dopo la mezzanotte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio in via Maironi Da Ponte a Bergamo. Un uomo di 49 anni si è ribaltato con la sua auto, una Citroen C1: a bordo della vettura oltre al conducente c’era anche un cane. Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’auto medica e la Croce Rossa di Bergamo, oltre a una volante della Polizia e ai Carabinieri del comando provinciale di Bergamo. L’uomo però non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche in ospedale.

