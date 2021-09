Si ribalta un autotreno in A4: chiusa l’autostrada tra Bergamo e Capriate Sul posto ci sono i mezzi per liberare la carreggiata e gli operatori del 118 per l’autista di 55 anni che però non avrebbe riportato gravi ferite.

Chiusi i caselli autostradali di Bergamo e Dalmine nella mattinata di martedì 7 settembre per un incidente stradale: un mezzo pesante - un autotreno carico di alluminio - si è ribaltato nel tratto tra Bergamo e Capriate in direzione Milano intorno poco dopo le 5.30. Sul posto ci sono i mezzi per liberare la carreggiata e gli operatori del 118 per l’autista di 55 anni che però non avrebbe riportato gravi ferite. Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata verso Milano da Capriate. L’uscita consigliata provenendo da Brescia: Seriate.

