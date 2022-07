«Siccità, tutti i giorni portiamo acqua con le nostre autobotti e, se disponibile, anche con l’elicottero» - L’intervista video

Lucano, 56 anni, l’ingegner Vincenzo Giordano è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco. Arriva a Bergamo in un momento di sofferenza per il nostro territorio, comune al resto d’Italia, per via della siccità, alla quale gli stessi vigili del fuoco sono impegnati a far fronte fornendo, dove serve, acqua. Ecco la videointervista.