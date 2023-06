Sicurezza dei quartieri, riparte il tour a Bergamo: si parte dal Villaggio degli Sposi e da Grumello

Parte nei prossimi giorni un nuovo tour dell’Amministrazione per approfondire il tema sicurezza in città: il vicesindaco Sergio Gandi si confronterà con la cittadinanza, a partire dal prossimo 28 giugno alle ore 20.45 - Sala civica Fratus c/o Centro Tutte le Età di Via Cantù 2, Bergamo -, su un tema di fondamentale importanza come quello della sicurezza.

Si tratta del quarto tour dei quartieri della città da parte del vicesindaco e assessore alla Sicurezza e porterà Gandi, insieme all’assessore Giacomo Angeloni e alla comandante della Polizia Locale Gabriella Messina, a incontrare chiunque voglia intervenire in sette diversi luoghi di Bergamo. Si parte il 28 giugno dai quartieri di Grumello del Piano e del Villaggio degli Sposi.

«Nessuno meglio dei residenti e di chi abita quotidianamente le strade, le piazze, i parchi della città è in grado di riportare all’amministrazione cittadina le criticità che sul territorio sono emerse in questi mesi, accanto ai fenomeni che da tempo conosciamo, le possibili soluzioni che tutti insieme possiamo porre in essere per fare fronte a tali criticità e fenomeni, gli interventi effettuati sul territorio che hanno sortito effetti positivi o dato luogo a miglioramenti della vivibilità di vie, piazze o parchi cittadini» spiega Sergio Gandi, che ha anche coinvolto le Reti Sociali di quartiere di Bergamo.

Dagli incontri nei quartieri l’Amministrazione vuole non solo conoscere meglio disagi, criticità e percezioni della cittadinanza sul tema della sicurezza, ma anche presentare e relazionare sulle attività del Comune di Bergamo sull’argomento, quali interventi vengono progettati, come e in quali casi la Polizia Locale risponde alle problematiche sulla sicurezza, come il Comune si rapporta alle Forze dell’Ordine, cosa i cittadini possono davvero fare per creare un modello partecipato di sicurezza urbana.

Tra gli interlocutori di queste serate ci sono anche naturalmente le Reti Sociali di quartiere e gli Operatori del Comune di Bergamo coinvolti nei servizi che incrociano i temi della sicurezza e del disagio, oltreché gli Operatori di quartiere che seguono le attività delle Reti Sociali di quartiere.