Soccorsi in azione in notturna, in una foto d’archivio

Sorpresi nell’oscurità, chiedono aiuto

Volo in notturna per l'elisoccorso

I tecnici della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, stazione di Chiavenna, in provincia di Sondrio, sono stati allertati sabato 14 agosto, in serata, per quattro escursionisti: erano partiti dalla Capanna Sasc Furà, nella svizzera Val Bondasca, diretti al rifugio Brasca, in Valchiavenna. Il gruppo, sorpreso nell’oscurità, ha avuto problemi per trovare il giusto percorso per tornare a valle. Si tratterebbe di due escursionisti della provincia di Milano, di una donna di Bergamo e di un quarto che risiederebbe vicino a Pavia.

In un primo momento sembrava probabile che si fossero diretti verso il bivacco Pedroni Del Pra. Il sorvolo dell’elicottero di Areu, abilitato per il volo notturno, è decollato da Como e li ha localizzati lungo il sentiero che porta verso il rifugio Brasca. Sono stati recuperati e portati a valle. L’intervento si è concluso poco prima di mezzanotte.

