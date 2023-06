Sottopassaggio alla Trucca: entro giugno il via ai lavori

Conto alla rovescia per l’inizio della realizzazione del sottopasso che porterà alla cancellazione del passaggio a livello di via Martin Luther King. Un intervento, questo, che rientra nell’operazione di raddoppio della linea ferroviaria Montello-Ponte ed è destinato a cambiare la viabilità della zona: via King diventerà infatti a fondo chiuso e terminerà con una rotonda prima dei binari. «Entro la fine del mese di giugno verrà allestito il cantiere per la nuova strada con relativo sottovia carrabile e ciclopedonale, che sostituirà il passaggio a livello di via King», hanno spiegato dalla Rete ferroviaria italiana.

L’area dismessa delle ex segherie Beretta

Quest’operazione è legata a doppio filo alla riqualificazione dell’area dismessa delle ex segherie Beretta, una superficie di oltre 28mila metri quadri collocata in via Carducci, vicino alla motorizzazione. Dopo anni di fermo e tentativi non decollati, nei mesi scorsi è arrivato l’ok al nuovo piano in variante al Pgt presentato da Loreto Immobiliare srl e Beretta Pallets, che prevede un taglio del 40% delle metrature previste. Nelle ex segherie Beretta sbarcheranno un supermercato discount, alcuni uffici e un locale, mentre nei circa 800 metri quadri ceduti dal privato verrà realizzato il sottopasso. Rfi (Rete ferroviaria italiana) si «inserisce» nel progetto di riqualificazione mettendo in campo due interventi viabilistici, destinati a cambiare la mobilità di questa zona così frequentata dagli automobilisti in entrata e uscita da Bergamo. Il primo è appunto la cancellazione del passaggio di via King, con la strada che diventerà a fondo chiuso e terminerà con una rotonda prima dei binari. Mentre il secondo è un sottopasso carrabile che porterà dalle ex segherie alla porzione di via King adiacente all’ospedale Papa Giovanni XXIII, al di là della linea ferroviaria. «La convenzione per la progettazione esecutiva e la realizzazione prevede un costo di circa 4 milioni di euro - hanno ricordato da Rfi -. A fine marzo sono stati consegnati all’appaltatore i lavori propedeutici. Al momento è in corso la bonifica da ordigni bellici, di concerto con l’autorità militare. Entro fine giugno il cantiere sarà allestito. E i lavori verranno ultimati nel 2024».