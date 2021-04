Sottopasso della stazione: da lunedì senso unico verso le scuole Torna il senso unico nel sottopasso della stazione per evitare congestioni e assembramenti, con il ritorno in presenza del 50% degli studenti delle superiori a partire da lunedì mattina.

L’ordinanza del Comune è la stessa entrata in vigore a fine gennaio, con la riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale. Sospesa con la zona rossa e la conseguente chiusura delle aule degli istituti Paleocapa, Natta, Quarenghi, Pesenti e Galli, «torna in vigore automaticamente con la riapertura», puntualizza la comandante della Polizia locale, Gabriella Messina. L’esigenza di regolare l’accesso al sottopasso nelle ore mattutine con le scuole aperte, era emersa durante le riunioni del Comitato per ordine e la sicurezza pubblica, e l’esperimento ha funzionato.

Pur con il ritorno in presenza solo del 50% delle classi, sono circa 5 mila gli studenti che alle 8 e alle 10 dalla stazione transitano per il sottopasso perché diretti al polo scolastico di via Gavazzeni e via Europa; da qui dunque la decisione di regolare l’ingresso dalle 7,15 alle 10,30, garantendo a tutti la possibilità di percorrerlo per andare a scuola, ma vietando il passaggio di chi, al contrario, è diretto verso la stazione. «Come in passato – spiega Messina – a garantire che l’ordinanza venga rispettata, sarà presente sul posto il nostro personale». Nessuna limitazione negli orari di uscita dalle scuole, poiché l’accordo preso in prefettura insieme all’Ufficio scolastico provinciale prevede tre scaglioni di uscita alle 13, alle 14 e alle 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA