Spaccio di droga nell’hinterland

Operazione della polizia: arresti Catturate varie persone accusate di detenzione, trasporto, cessione e vendita di sostanza stupefacente (cocaina, eroina, hashish e marijuana), nonché detenzione di arma da fuoco: coinvolti soprattutto albanesi e maghrebini.

Vasta operazione questa mattina, mercoledì 22 maggio, della polizia di Bergamo, che ha catturato varie persone, ritenute accusate di detenzione, trasporto, cessione e vendita di sostanza stupefacente (cocaina, eroina, hashish e marijuana) nonché detenzione di arma comune da sparo.

Le indagini hanno consentito di appurare come un gruppo di persone di nazionalità albanese, con la complicità di alcuni italiani, fosse dedito al commercio e alla vendita di stupefacenti nell’intero hinterland bergamasco. L’operazione ha dimostrato l’esistenza, accanto al sodalizio albanese, del «canale maghrebino», composto da nordafricani, in prevalenza marocchini, che, in contatto con i primi, avevano a loro volta un frenetico giro di assuntori, di ogni etnia e condizione sociale. I destinatari dei provvedimenti avevano anche la disponibilità di armi da fuoco. A mezzogiorno la conferenza stampa in questura. Seguiranno aggiornamenti.

