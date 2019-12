Spettacolare incidente in via delle Valli

30enne perde il controllo dell’auto, illeso L’incidente è avvenuto la notte tra venerdì 27 e sabato 28, il ragazzo è stato portato alle Cliniche Gavazzeni in codice verde. Danneggiato il cavalcavia.

L’impatto è stato così violento che è stato seriamente danneggiata una paratia del cavalcavia di Boccaleone a Bergamo in via delle Valli, dove un’auto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre è uscita di strada, dopo una spettacolare carambola.

Solo un grosso spavento, invece, per il 30enne che era al volante. Nonostante la violenza dell’impatto ne è uscito praticamente illeso. È stato trasportato in codice verde in ospedale solo per accertamenti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Nella Mattinata di sabato 28 dicembre i tecnici della Provincia faranno un ulteriore sopralluogo per verificare l’entità del danno alla paratia del cavalcavia danneggiata.

La paratia del cavalcavia danneggiato

