Stazione, nasconde 17 dosi di cocaina sotto un cumulo di coperte: arrestato dalla Polizia locale - Le foto

Durante l’intervento, gli agenti si sono concentrati sulla presenza di un uomo di 58 anni e senza fissa dimora seduto su un cumulo di coperte accanto a due carrelli utilizzati come deposito dei suoi effetti personali . L’Unità cinofila antidroga ha attirato l’attenzione del personale del Comando di via Coghetti proprio sul cumulo di coperte: sotto di esse gli agenti del Comune di Bergamo hanno trovato un borsello nero a tracolla contenente 17 dosi di cocaina .

L’uomo è stato quindi portato in Questura per i consueti controlli, dai quali è emersa la presenza irregolare del 58enne sul territorio italiano (il suo permesso di soggiorno risulta scaduto da oltre 7 anni e all’uomo era già stato comminato un ordine di espulsione, anche per via di alcuni precedenti specifici). Su disposizione del pm di turno, il 58enne è stato arrestato e, nella mattinata di oggi sarà davanti al Tribunale di Bergamo per il processo con rito direttissimo.