«Stendilo al muro» e «Una scuola senza Covid», da Ats due concorsi per gli studenti In collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, due campagne di comunicazione. Le iscrizioni ai concorsi sono aperte dal 1° ottobre e la partecipazione è gratuita.

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e con la partenza della campagna di comunicazione «MiVa IoMiVaccino», l’Agenzia di tutela della salute Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, propone la realizzazione di due campagne di comunicazione dal titolo «Stendilo al muro» e «Una scuola senza Covid». Le iscrizioni ai concorsi sono aperte da oggi e la partecipazione è gratuita.

«Stendilo al muro» intende coinvolgere le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nel territorio di Bergamo e provincia attraverso il disegno di un graffito che verrà selezionato per diventare un’opera realizzata sulle pareti di alcuni edifici della Città di Bergamo.

L’iscrizione al contest avviene dal 1 ottobre, al 31 ottobre 2021 tramite la compilazione del relativo form on line https://bit.ly/stendialmu (in caso di gruppi o classi intere,basterà fornire i dati di un referente). A seguito dell’adesione, il mittente riceveràuna mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, con il riepilogo dei dati inseriti.

L’elaborato dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo [email protected] entro il 31 gennaio 2022. La giuria,composta da espertiin comunicazione e grafica digitale,valuterà gli elaboratipervenuti e assegnerài premi ai primi due per categoria(singolo e gruppo)che meglio abbianointerpretato il tema del concorso.

Verranno premiati soprattutto l’ingegno, la fantasia e la creatività (almeno i quattro migliori elaborati, non escludendo, sulla base del numero di domande pervenute, un riconoscimento a tutti i partecipanti). I premi sono costituiti da gift card spendibili presso il Centro commerciale di Orio Center e l’elaborato ritenuto dalla commissione, a insindacabile giudizio, come il migliore in assoluto verrà realizzato su una parete di un edificio pubblico messo a disposizione dal Comune di Bergamo.

«Una scuola senza Covid» è invece rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado nel territorio di Bergamo e provincia. Gli elaborati potranno essere realizzati su qualsiasi supporto(cartaceo, web, audio e video) con qualsiasi tecnica digitale e/o analogica. L’iscrizione al contest avviene dal 1° ottobre, al 31 ottobre 2021 tramite la compilazione del relativo form on line https://bit.ly/senzac (in caso di gruppi o classi intere,basterà fornire i dati di un referente). Possono partecipare singoli o gruppi, ciascuno con un unico elaborato e l’elaborato dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo [email protected] sempre entro il 31 gennaio 2022. I criteri di valutazioni sono gli stessi del concorso dedicato agli studenti e alle studentesse di «Stendilo al muro». I premi sono costituiti da gift card spendibili presso il Centro commerciale di Orio Center.

L’iniziativa è promossa da Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, il Comune di Bergamo e il Centro commerciale di Orio Center.

