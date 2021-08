Stop alcolici e vetro in zona stazione, l’ordinanza prorogata di 3 mesi: ecco le vie Il provvedimento, siglato alcune settimane fa dall’Amministrazione comunale, è in scadenza al 30 agosto, ma il Comune di Bergamo ha deciso di rinnovarlo in toto almeno per i prossimi tre mesi, sino a fine novembre. Ecco l’elenco delle vie interessate.

Verrà prorogata fino alla fine del mese di novembre l’ordinanza che stabilisce che in piazzale Marconi e nelle vicinanze della stazione ferroviaria è vietato bere alcolici e utilizzare contenitori di vetro. Il provvedimento, siglato alcune settimane fa dall’Amministrazione comunale, è infatti in scadenza al 30 agosto, ma il Comune di Bergamo ha deciso di rinnovarlo in toto almeno per i prossimi tre mesi.

Rimane quindi vietato bere alcolici o bevande analcoliche da bottiglie in vetro e abbandonare rifiuti. Chi sarà trovato a bere alcolici o con in mano bottiglie di vetro rischia una multa fino a 500 euro, con la possibilità di pagarla nella misura ridotta di 333.33 euro. Chi abbandona rifiuti rischia una sanzione da 25 a 500 euro.

Dove si applica l’ordinanza:

•In piazzale degli Alpini;

•In via Bono, nel tratto compreso fra piazzale Marconi e via Foro Boario;

•In viale Papa Giovanni XXIII, nel tratto compreso fra piazzale Marconi e via Maj;

•In via Bonomelli;

•In via Novelli;

•In via Paglia, nel tratto compreso fra la via Bonomelli e la via Paleocapa;

•In piazzale della Malpensata;

•In via Zanica, nel tratto compreso fra la via Mozart e la via Tadini;

•In via Mozart;

•In via Leoncavallo;

•In via Furietti, nel tratto compreso fra la via Zanica e la via Luzzatti;

•In via S. G. Bosco, nel tratto compreso fra la via Luzzatti e la via Gavazzeni;

•In piazzale Marconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA