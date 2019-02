Strade pericolose, su «L’Eco» la mappa

Prima via S. Giorgio, poi il rondò delle Valli La mappa delle strade con più incidenti? Via San Giorgio è la prima via più pericolosa ma l’analisi tocca quasi tutti i quartieri della città.

Nel corso degli anni la digitalizzazione di tutti gli interventi della Polizia locale ha permesso all’amministrazione di realizzare un’analisi dettagliata e soprattutto continuativa del pericolo: ogni volta che gli agenti registrano un incidente viene compilata una riga di un grande database iniziato nel 2002. Viene riportata la posizione esatta, il giorno e l’ora precisa al minuto, le persone coinvolte, quelle ferite, il motivo dell’incidente, i mezzi divisi tra auto, tir e biciclette.

Ecco la top 10 delle strade più a rischio: il secondo posto, dopo via San Giorgio, spetta all’incrocio tra via Correnti e il rondò delle Valli (179 incidenti dal 2002 al 31 dicembre 2017). Sul terzo gradino del podio di questa non invidiabile classifica c’è invece l’attraversamento tra via Borgo Palazzo e via Gritti (142 incidenti) dove Palafrizzoni è intervenuto per migliorare la sicurezza dei pedoni. La graduatoria viene completata dal rondò di Campagnola (134 incidenti), l’incrocio tra viale Papa Giovanni e via Paleocapa (104 incidenti), l’intersezione tra via Autostrada e via Carnovali (78 incidenti), il semaforo tra via San Giovanni Bosco e via Carnovali (74 schianti) dove è stata realizzata la rotatoria nell’ambito del parcheggio all’ex gasometro, la svolta a sinistra da via Mai verso via Foro Boario di fronte all’entrata del liceo scientifico Lussana insieme all’intersezione semaforica tra via Borgo Palazzo e via Pizzo Redorta, alla Celadina, entrambe con 72 incidenti. All’ultimo posto della top ten invece troviamo sempre via Borgo Palazzo e la corsia di immissione in via delle Valli con 70 incidenti.

