Successo del concerto di Noa -Video

Su Rai 1 quasi un milione di telespettatori Il video dell'iniziativa «L’amore per Bergamo» sui social è diventato virale con oltre 300 mila visualizzazioni e in tv quasi un milione di persone lo hanno seguito su Rai Uno alle 23.45 di sabato 4 aprile.

«L’amore per Bergamo», l’iniziativa ideata da Begarmo Jazz con il concerto di Noa ha ottenuto un grande successo, non solo sui social diventando virale, ma anche in tv.

Trasmesso su Rai 1 alle 23.45 di sabato 4 aprile e quindi in seconda serata avanzata ha ottenuto il 5,9% di share che corrisponde a ben 951mila spettatori.

Successo anche sui social, 300.000 visualizzazioni, con quasi 3.000 condivisioni: per il concerto di Noa dedicato alla raccolta fondi di Cesvi Onlus per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, diffuso nel pomeriggio di sabato 4 aprile sulle pagine facebook di Bergamo Jazz Festival e di I-Jazz, oltre che sui canali social della stessa artista israeliana è il segno concreto del sentimento di vicinanza e solidarietà a una città così duramente colpita dal Coronavirus e a tutti coloro che lo stanno combattendo.

Numerosissimi anche i “like” e i messaggi di apprezzamento, ai quali la stessa Noa ha voluto rispondere con un proprio video messaggio in italiano: «Voglio ringraziare tutti voi per tutte le belle parole e tutti i messaggi che ho ricevuto dopo il nostro piccolo concerto per Bergamo e per l’Italia. È stato un grande onore per me e per Gil Dor fare una piccola cosa per la nostra amata Italia, per Bergamo. Grazie a tutti. Noi siamo impazienti di vedervi di nuovo tutti. Dobbiamo ricordarci che la vita era bella, è bella e sarà bella».

Con questo suo concerto Noa ha aderito con entusiasmo al progetto “Il jazz italiano per Bergamo” ideato da Bergamo Jazz, organizzato da Fondazione Teatro Donizetti, insieme agli oltre 60 festival aderenti all’associazione I-Jazz. Progetto che ha preso le mosse nelle scorse settimane con una diretta streaming di Maria Pia De Vito, Direttore Artistico di Bergamo Jazz, alla quale sono seguiti contribuiti di altri musicisti italiani e stranieri, fra i quali Dave Douglas, Paolo Fresu ed Enrico Rava, e alla quale ne seguiranno altri nelle prossime settimane.

La RAI, venuta a conoscenza dell’iniziativa, ha eccezionalmente modificato il proprio palinsesto di sabato trasmettendo il filmato del concerto e dando così il proprio sostegno alla campagna di donazioni a favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, attraverso l’Onlus Cesvi, che sin dal primo momento ha accolto con convinzione l’idea di Bergamo Jazz e di I-Jazz.

Si ricorda che si può aderire alla raccolta fondi a favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXXIII attivata da Cesvi attraverso donazioni da effettuare collegandosi al sito: https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo.

Ecco il video completo dell’esibizione della cantante israeliana

