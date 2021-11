«Svelato» il Sentierone: nuova pavimentazione con le frasi di Donizetti - Le foto Aiuole, prato all’inglese e panchine in legno davanti al teatro. Il cantiere riprenderà il 14 dicembre.

Tolti i pannelli da cantiere, lunedì 15 novembre è stato svelato il nuovo volto del Centro piacentiniano. Il prato all’inglese nelle aiuole ridisegnate e ampliate, le panchine in legno, le parole del Maestro Donizetti incise su strisce dorate nella pavimentazione che ora è tutta in pietra. Dopo le serie di rendering elaborati dal 2018, quando il Comune di Bergamo lanciava il concorso internazionale per riqualificare il salotto buono della città, i disegni di «Flanerie» (gruppo di professionisti bergamaschi risultati vincitori), prendono forma tra via Tasso, piazza Cavour e il teatro Donizetti. Tanti i curiosi che lunedì mattina si sono fermati a osservare il risultato dei lavori dietro al nastro da cantiere (rimosso nel pomeriggio). «Ha un aspetto ordinato, elegante e poi non hanno tolto alberi», dice una donna al marito. «Belli i fiori arancioni, non i soliti», parlottano due amiche.

La fontana davanti al Teatro Donizetti

Le panchine e il viale

Mentre i lavori sul primo lotto (in piazza Dante) ancora fervono, il secondo è quasi terminato. Ieri sono state allestite le «americane» davanti al Donizetti, strutture che consentiranno di proiettare video sulla facciata del teatro in occasione del Festival operistico al via questo fine settimana. Mancano le panchine semicircolari e l’erba in alcuni punti di piazza Cavour, dove è stata fatta la semina. Ma già si può immaginare il risultato finale, oltre all’asse ferdinandeo, fino a piazza Matteotti. Il cantiere riprenderà il 14 dicembre, per riqualificare l’area compresa tra il teatro e viale Roma, quindi i giardini di largo Gavazzeni (dietro all’Atb point). Il tutto sarà completato tra marzo e aprile, nel frattempo proseguiranno i lavori su piazza Dante e Piave: fino a qui arriveranno le arie del Donizetti, inserite nella nuova pavimentazione. I lavori sul terzo lotto, tra Palazzo uffici e Palazzo Frizzoni, partiranno in primavera, così da consentire l’allestimento delle attrazioni natalizie (il calendario sarà presentato giovedì a Palazzo Frizzoni).

La nuova piantumazione

Il cantiere ancora aperto

Una veduta del Sentierone

