Tamponamento fra auto in A4

Illesa la sciatrice bergamasca Goggia L’incidente giovedì 7 novembre lungo l’autostrada, all’altezza di Desenzano, nel Bresciano.

La sciatrice bergamasca e campionessa olimpica Sofia Goggia è rimasta coinvolta nel pomeriggio di giovedì 7 novembre in un incidente lungo l’autostrada A4 all’altezza di Desenzano, nel Bresciano, in direzione Milano. L’atleta, che è stata coinvolta in un tamponamento tra più auto, è illesa. L'incidente ha causato lunghe cose: quattro le persone soccorse, nessuna di loro è grave.

