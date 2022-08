Tamponamento fra tir e auto in A1, muore bergamasca di 59 anni

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 10 agosto in provincia di Firenze, all’inizio dell’autostrada A1. Nello schianto è morta una donna bergamasca di 59 anni, della quale per il momento non si conosce il nome. Lo schianto è avvenuto verso le 14,30 all’altezza di Barberino del Mugello. A quanto si è appreso, la donna era alla guida di un’auto, coinvolta in un tamponamento insieme a un’altra vettura e a un tir.

Tre persone ferite

In macchina con lei c’era anche la figlia di 32 anni, che a quanto si è appreso sarebbe rimasta ferita gravemente. Ferite, ma in modo lieve, due persone che erano sull’altra auto coinvolta. Secondo una prima ricostruzione il tir, per cause in corso d’accertamento, avrebbe tamponato una delle due auto che, sospinta, è andata poi urtare la vettura che la precedeva. Entrambe le macchine sono poi finite contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le pattuglie della polizia stradale.