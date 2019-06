Tamponamento in A4, due auto ribaltate

Tre feriti, grave una donna di 52 anni Un tamponamento e una carambola che ha provocato il ribaltamento di due vetture si è verificato domenica mattina in autostrada tra Rovato e Palazzolo in direzione Venezia.

L’incidente si è verificato domenica 9 giugno verso le 7.44 nel tratto autostradale tra Rovato e Palazzolo in direzione Venezia. Due auto, una Mini e un’Opel si sono tamponate. I conducenti hanno perso il controllo dei mezzi che dopo una carambola si sono ribaltati.

A Bordo della Mini una ragazza di 23 anni residente a Bergamo che è stata trasferita in codice giallo in ospedale a Brescia, a bordo dell’altra auto c’erano invece un 58enne e una 52 enne . Entrambi hanno riportato ferite abbastanza gravi, in particolare la donna le cui condizioni sono state giudicate preoccupanti, è stata trasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso oltre a tre ambulanze e due auto mediche. Per regolare il traffico e per i rilievi la Polizia stradale di Seriate.

