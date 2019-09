Tamponamento sull’A4: 8 feriti

Lunghe code in uscita a Bergamo Incidente tra più veicoli sull’autostrada A4 nel tratto Dalmine-Bergamo intorno alle 9 di mercoledì 18 settembre.

Tamponamento tra più veicoli in autostrada A4 nel tratto Dalmine - Bergamo: lunghe code si stanno creando per un incidente che ha coinvolto più auto stamattina, mercoledì 18 settembre, intorno alle 9 sull’autostrada quasi all’altezza del casello in uscita per Bergamo. Sarebbero almeno otto le persone coinvolte. Seguono aggiornamenti.

