Tamponato da un furgoncino in A4

Muore 35enne di Monasterolo L’incidente è avvenuto lunedì 25 novembre alle 4.30 del mattino all’altezza di Capriate.

Tragico schianto all’alba di lunedì 25 novembre sull’autostrada A4 all’altezza della stazione di servizio Brembo in direzione Venezia. Un furgoncino ha tamponato un’auto. L’impatto è stato fatale per Graziano Totis, 35enne di Monasterolo che era al volante della Dacia Duster tamponata.

L’uomo è morto sul colpo ed il suo corpo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni per l’autopsia.

Ricoverati in ospedale in codice giallo anche i due occupanti del furgoncino (Wolksvagen Caravel): un 39enne di Inzago che era al volante e il passeggero 30enne, le loro condizioni di salute non sono gravi.

