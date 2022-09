Tari, da Palafrizzoni 100mila euro per chi non riesce a pagarla: pubblicato il bando

Un modo per tendere la mano ai cittadini in difficoltà e sostenerli nel far fronte al pagamento della Tari. Dopo il successo degli scorsi anni, quando in media venivano aiutati circa 650 cittadini in difficoltà, Palazzo Frizzoni ha deciso di scendere nuovamente in campo su questo fronte: per il 2022 il Comune di Bergamo ha stanziato 100mila euro per agevolare la contribuzione dell’imposta comunale sui rifiuti.

Il bando sul sito del Comune

La conferma dell’iniziativa era stata annunciata in estate, durante la prima commissione consiliare dal vice sindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi. E nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando sul sito del Comune (https://www.comune.bergamo.it/action:c_a794:contributo.tari;domanda): sarà possibile presentare domanda telematicamente, autenticandosi con Cns, Spid o Cie, fino al prossimo 27 ottobre.

I requisiti

L’entità della quota che verrà erogata da Palazzo Frizzoni dipende appunto dall’importo della Tari dovuto nell’anno 2022 e viene calcolata sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente. A seconda della fascia Isee di appartenenza il sussidio può coprire totalmente o parzialmente l’imposta: il primo è il caso di chi ha fino a 5mila euro di Isee, il secondo, invece, di quanti arrivano a 7.500 euro. I requisiti per richiedere il contributo sono la residenza anagrafica nel Comune di Bergamo, la titolarità di utenza Tari relativa all’abitazione di residenza, il possesso di attestazione Isee 2022 (in corso di validità e senza difformità o omissioni) con valore non superiore a 7.500 euro, la regolarità nel pagamento dell’importo della Tari per il 2021 e l’assenza di avvisi di accertamento in corso per gli anni precedenti allo scorso. Il Comune ha anche precisato che il soggetto richiedente il sussidio è comunque tenuto al versamento dell’intero importo della Tari 2022 a suo carico. Non potranno beneficiare del contributo per il 2022 gli utenti che non abbiano effettuato entro i termini previsti, il pagamento della Tari 2020.

L’assistenza nella compilazione della domanda

Per informazioni o per ricevere assistenza per la compilazione dell’istanza è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Bisognerà indicare nome, cognome, codice fiscale e il recapito telefonico al quale essere ricontattati. L’assistenza nella compilazione del modulo è attiva, fino al 27 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.