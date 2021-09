Teb e Atb: potenziamento delle corse per le scuole, capienza all’80% e mascherina Autobus, tram e funicolari dal 13 settembre in vigore il nuovo orario invernale.

Al via da lunedì 13 settembre l’orario scolastico feriale di autobus, tram e funicolari, come da disposizioni dell’Agenzia del Trasporto Pubblico. Proseguirà anche l’applicazione dei provvedimenti di viaggio adottati da Atb e Teb in conformità alle disposizioni sul distanziamento fisico indicate nel Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili emanato il 30 agosto 2021.

La pianificazione del nuovo servizio invernale Atb e Teb, programmato in relazione alla partenza del nuovo anno scolastico 2021-2022, è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione emerso nei «Tavoli Scuola-Tpl» che hanno coinvolto la Prefettura di Bergamo, l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, le aziende di trasporto pubblico territoriali, l’Università degli studi di Bergamo, l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo e l’Unità Organizzativa Trasporto Pubblico e Intermodalità di Regione Lombardia .

Il servizio invernale scolastico della rete Atb è stato pianificato secondo le linee guida condivise che per l’anno scolastico 2021-2022 prevedono il ritorno della didattica in presenza degli istituti superiori al 100% con:

- ingressi scaglionati prossimi alle ore 8:00 – per il 70% circa degli studenti – e intorno alle ore 10:00 per il restante 30%

- uscite suddivise in tre o più fasce orarie alle 12:00, alle 13:00 e alle 14:00 o 15:00

Confermata anche la capienza dei mezzi all’80% (in zona bianca o in zona gialla con deroga).

Atb, per favorire l’accesso agli istituti scolastici nelle fasce orarie di entrata e di uscita – come già avvenuto durante il precedente servizio scolastico invernale –, ha previsto il potenziamento del servizio con corse aggiuntive proprie, dei soci Tbso, di Autoservizi Locatelli (in totale 119 rispetto al 2019), e Autotrasporti Zanetti (20), per i collegamenti scolastici sulle tratte più brevi (Linea 26 e 27).

Durante le vacanze scolastiche i bus viaggeranno come di consueto con l’orario del sabato, mentre la domenica e i giorni festivi con l’orario festivo.



Il servizio serale delle linee 5, 6 e 8 proseguirà tutti i giorni fino alle ore 22:20. Il servizio della linea 1, lungo la tratta Stazione – Colle Aperto, proseguirà nei giorni feriali fino all’ultima corsa in partenza da Città Alta alla 1:00 circa.

I tram della Linea T1 Bergamo-Albino nei giorni feriali scolastici viaggeranno ogni 15 minuti con intensificazioni fino a 5 minuti nelle ore di punta scolastica.

Nei giorni festivi è previsto un tram ogni 30 minuti con intensificazioni a 20 minuti nel pomeriggio.

Il servizio sull’intera rete Atb e sulla linea T1 è sospeso solo il 25 dicembre 2021.

Tutti i percorsi e i nuovi orari Atb e Teb sono consultabili dalle app Atb Mobile, Google Maps, Moovit e sui siti atb.bergamo.it e teb.bergamo.it

Con la capienza all’80% i posti disponibili a bordo di autobus, tram e funicolari sono mediamente di: 78 sugli autobus standard, 62 su quelli elettrici e 114 sugli autobus doppi; 190 i posti disponibili sui tram della Linea T1; 40 passeggeri per viaggio sulla Funicolare di Città e 44 passeggeri sulla Funicolare di San Vigilio.

Il numero aggiornato dei posti disponibili a bordo di autobus è indicato sui display esterni dei mezzi (frontali e laterali), sulla app Atb Mobile – alla sezione Orario fermata del menù Trasporti - e sui monitor delle pensiline smart, grazie all’innovativo sistema Atb di conteggio dei passeggeri in tempo reale; l’informazione degli orari delle corse in tempo reale è consultabile alle pensiline smart e sull’app Atb Mobile.

Su tutti i mezzi rimane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o Ffp2; i passeggeri devono occupare per prima cosa i posti a sedere – è consentito l’utilizzo di tutti quelli disponibili – e quindi quelli in piedi distribuendosi a bordo in modo da distanziarsi in modo uniforme.

Non è consentito il trasporto di biciclette a bordo dei tram e della Funicolare di San Vigilio.

Le regole di viaggio per viaggiare sicuri sono segnalate da appositi avvisi affissi a bordo dei mezzi, alle fermate di autobus e tram e online sui siti atb.bergamo.it, teb.bergamo.it e sulla App Atb Mobile.

Autobus, tram e stazioni delle funicolari sono provvisti di dispenser di gel igienizzanti; i mezzi vengono puliti quotidianamente – con particolare attenzione per le superfici di contatto – e sanificati regolarmente con atomizzatori specifici e disinfettanti a base di perossido di idrogeno. L’aerazione a bordo degli autobus è garantita dagli impianti di climatizzazione che consentono di prelevare aria dall’esterno nonché dalla frequente apertura delle porte alle fermate – collocate per i servizi di trasporto pubblico urbano – a breve distanza fra loro.

Contatti e informazioni: Atb Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo.

- Assistenza clienti: tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]

- Biglietteria: da lunedì a sabato dalle 7.20 alle 19.15; la domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

