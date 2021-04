Terrorismo, tra oggi e domani le udienze per gli 8 fermati Per alcuni ex brigatisti si va verso alternative alla detenzione: tra di loro anche il bergamasco Narciso Manenti.

Fra oggi e venerdì 30 aprile, a palazzo di Giustizia di Parigi, la procuratrice Clarisse Taron presenterà al giudice le sue richieste sulla prosecuzione o meno dello stato di fermo per i 7 ex terroristi italiani per i quali è scattata la procedura di richiesta di estradizione. Tra di loro anche il bergamasco Narciso Manenti, ex Nuclei Armati Contropotere Territoriale, condannato all’ergastolo nel 1986 per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri in Città Alta.

Secondo quanto si apprende da fonti dell’inchiesta, almeno per alcuni di loro si propende per provvedimenti alternativi alla detenzione o di libertà vigilata. Altre fonti, vicine alla difesa, affermano di temere invece la proroga dello stato di fermo per un «rischio di fuga». Entro 48 ore sarà esaminata anche la posizione di Luigi Bergamin, uno dei tre in fuga che si è costituito direttamente a Palazzo di Giustizia questa mattina, secondo quanto appreso dall’Ansa.

