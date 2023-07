Torna la Fluo Run, Città Alta si accende con la corsa più luminosa dell’anno

Torna questo fine settimana la Fluo Run , la corsa/festa non competitiva, organizzata da Italia runners con SportPiù, che si svolgerà partendo dall’area verde della Fara in Città Alta sabato 6 luglio a partire dalle 20 . Un appuntamento che sta diventando ormai un classico dell’estate e che vedrà i partecipanti indossare magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, circondati da una cornice in tema con la manifestazione: dai laser e robot show, alle truccatrici ai performer. Dopo la partenza al tramonto, i partecipanti affronteranno un percorso di sei chilometri toccando porta Garibaldi, via Maironi da Ponte, un tratto della Greenway, via Valverde, quindi via Castagneta, Largo Colle Aperto per tornare alla Fara. Al termine la festa al parco della Fara.

Tutte le modifiche alla viabilità

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, è stata emessa dalla Polilzia locale un’ordinanza che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici temporanei dalle 20 alle 21.30 e comunque sino a cessato bisogno: in via Fara: divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli al fine di consentire la partenza della camminata, eccetto i veicoli al servizio della manifestazione e i mezzi del servizio di trasporto pubblico, compatibilmente con la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione; in viale Vittorio Emanuele II all’intersezione con viale delle Mura: direzione obbligatoria a sinistra o a destra; strada a fondo chiuso all’intersezione tra via Fara e via Porta Dipinta; in via Porta Dipinta all’intersezione con via Fara: direzione obbligatoria a destra; in via San Lorenzo all’intersezione con via Fara: direzione obbligatoria a sinistra. Dalle 21 alle 22.30 e comunque sino al termine del passaggio dei partecipanti alla manifestazione, in via alla Porta di S. Lorenzo, nel tratto compreso tra via Fara e via Boccola: divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli; in via alla Porta di S. Lorenzo, all’intersezione con via Fara: direzione obbligatoria a sinistra. Lungo il percorso della manifestazione, i partecipanti dovranno rispettare le norme di comportamento previste per i pedoni dal vigente Codice della Strada.