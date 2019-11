Tragico incidente in autostrada

Graziano, muore sulla strada del lavoro Graziano Totis, 35enne di Monasterola ha perso la vita all’alba di lunedì 24 novembre sull’A4.

Dolore a Monasterolo per la morte di Graziano Totis, il 35enne deceduto in A4 lunedì 25 novembre mentre si recava al lavoro, la sua auto è stata tamponata da un furgoncino all’alba. La salma è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII per l’autopsia.

«Era un ragazzo d’oro – ha raccontato tra le lacrime, di ritorno con il marito dall’ospedale di Bergamo, la madre Luisa –, non fumava, non beveva. Voleva farsi una famiglia e iniziare una nuova vita». E in effetti, a Monasterolo gli ex vicini di casa lo descrivono «buono come il pane, riservato, sensibile».

