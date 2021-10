Trapiantati e immunodepressi: ecco chi ha già diritto alla terza dose di vaccino Sono 18 mila in Bergamasca: chiamata diretta dalle strutture ospedaliere ma anche possibilità di prenotarsi sul portale di Poste. Da oggi co somministrazione anche dell’anti influenzale.

La prima categoria per cui è già in corso (dal 14 settembre) la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 è quella di chi ha subìto un trapianto oppure di chi ha una marcata compromissione del sistema immunitario. Per questo l’Agenzia di tutela della salute di Bergamo sta informando in modo puntale, anche attraverso le associazioni dei pazienti, quali sono le persone interessate alla terza somministrazione che, in provincia di Bergamo, sono quasi 18.000.

«È noto da numerose evidenze di letteratura medica pubblicata sull’argomento che i pazienti immunodepressi sono soggetti particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbosità (sviluppo di quadri d’infezione alle basse vie aeree, inclusa la polmonite, rischio di insufficienza respiratoria), sia la mortalità, in caso d’infezione da virus respiratori» spiega Ats Bergamo in una nota.

A queste categorie si devono naturalmente aggiungere quei pazienti che soffrono di condizioni neurologiche estremamente impegnative dal punto di vista della complessità clinica e della gestione della disabilità che queste patologie quasi inevitabilmente comportano. Entrano in tale novero i pazienti che vivono la condizione della dialisi.

Leggi qui tutte le categorie di immunodepressi che hanno diritto alla terza dose di vaccino anti Covid.

«È dunque evidente come, da un punto di vista epidemiologico e di sanità pubblica, la “messa in sicurezza” di questi pazienti dai rischi insiti nel contagio da Covid 19 sia assolutamente prioritaria» spiega l’Agenzia per la tutela della salute di Bergamo.

Per queste persone la modalità di accesso alla prenotazione avverrà tramite chiamata diretta da parte delle strutture ospedaliere ma è altresì possibile prenotarsi tramite Portale Poste .

Ricordiamo che sono aperte anche le somministrazioni della terza dose dei vaccini anche tra gli over 80 (terza dose a partire da 180 giorni dopo la seconda). Gli hub vaccinali in Bergamasca sono inoltre pronti per la somministrazione anche della dose di anti influenzale sempre per le stesse fasce di popolazione. A partire da oggi, quindi, come specificato dall’Agenzia, i centri vaccinali per la co-somministrazione sono il Cus di Dalmine (Asst Bergamo Ovest), quello al centro commerciale Continente di Mapello (cooperativa Iml), il Pala-settembre di Chiuduno, il palasport di Clusone e Rogno (gestiti dall’Asst Bergamo Est), l’auditorium di Albino (Iml) e l’ospedale «Papa Giovanni» (Asst «Papa Giovanni»).

