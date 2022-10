Trasporti, «brutta sorpresa» sui fondi: meno 200mila euro dal ministero

Come se già il momento non fosse abbastanza critico, arriva un’altra doccia fredda per il trasporto pubblico locale bergamasco. L’Agenzia per il tpl ha infatti saputo da Roma che non verranno interamente rimborsati i costi sostenuti per i servizi aggiuntivi e per i controlli sui green pass legati all’emergenza Covid. «Nel complesso – spiega il direttore Emilio Grassi – si presentano più di 200mila euro di minori entrate a fronte di spese già fatturate e liquidate». La cifra può sembrare ininfluente se rapportata ai numeri del tpl orobico, ma in tempi di magra non è così: «È il costo di 30 corse al giorno per un anno, praticamente un’intera linea».