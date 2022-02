Trasporto locale, nuovo sciopero venerdì 25 febbraio: possibili disagi

Le modalità dello sciopero

Nel giorno dello sciopero, i lavoratori del Tpl provinciale in aziende come Teb, Arriva e Locatelli (ma, questa volta, non Atb che ha già scioperato lo scorso 6 febbraio) si riuniranno in un presidio dalle 9.00 alle 11.30 in piazza Marconi 4 a Bergamo, nei pressi della sede di Arriva .

I sindacati

«Il Contratto nazionale degli Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità/TPL) è scaduto a dicembre del 2017 -sottolineano Aniello Sudrio della Filt-Cgil e Pasquale Salvatore di Fit-Cisl di Bergamo-. Il 17 giugno 2021 era stato sottoscritto un accordo ponte che aveva riconosciuto la somma di 680 euro a titolo di una tantum al livello medio per il triennio 2018-2020. Questa cifra non ha effetti previdenziali né salariali a regime, ma ha costituito solo una minima forma di ristoro alla categoria in piena emergenza sanitaria. Le varie fasi del lungo confronto hanno fatto emergere il rifiuto delle associazioni datoriali di entrare nel merito di una reale trattativa che è stata ripetutamente interrotta da Asstra, Anav, Agens, sul tema dell’autofinanziamento del rinnovo contrattuale da parte dei lavoratori. Ancora una volta riscontriamo come il negoziato per il rinnovo del Contratto non riesca ad avere uno sbocco positivo a causa degli atteggiamenti dilatori delle controparti. Riteniamo pertanto necessario collocare il negoziato in sede istituzionale».