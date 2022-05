Trasporto pubblico in Bergamasca: si cercano nuove autiste e nuovi autisti per i pullman

Corsi preparatori, affiancamento e formazione: è così che si prepara la nuova generazione di conducenti di autobus del territorio. Un momento importante per il trasporto pubblico locale della nostra provincia che vede una forte richiesta di autisti e autiste e apre un blocco assunzioni di circa 30 posizioni disponibili per persone dai 24 anni in su.

Una nuova generazione di autisti vera e propria per autobus e sistemi tecnologici avanzati che, grazie a innovativi percorsi di formazioni professionale pensati per garantire la più adeguata preparazione tecnica e relazionale, saranno in grado di conseguire oltre alla patente di guida D e CQC persone anche le certificazioni necessarie per diventare autista. L’affiancamento a personale esperto permetterà di apprendere nei mesi preparatori pre-assunzione tutte le conoscenze necessarie per iniziare l’attività lavorativa.