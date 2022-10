Tre opere di Mario Donizetti in Cattedrale per celebrare Papa Giovanni XXIII

Tre suoi dipinti saranno esposti sia come momento di memoria dell’intensa spiritualità del Santo di Sotto il Monte, sia come monito alla comunità: la fede e Papa Giovanni al centro, e ai suoi lati la speranza e la carità impersonate dai quadri di due donne a farne da simbolo. «Papa Giovanni è stato molte volte nel nostro duomo – spiega il vicario parrocchiale della cattedrale Matteo Bartoli – e l’esposizione di questi tre quadri ci è sembrata un modo molto bello per poter rendere omaggio alla sua figura». E del Santo sempre pronto a superare ciò che divideva e a incoraggiare quanto univa - padre del Concilio Vaticano II -, Donizetti ha saputo rendere in forme delicate ma decise uno dei tratti dominanti: l’umiltà. «Il quadro centrale – spiega ancora don Matteo Bartoli – raffigura Papa Giovanni inginocchiato che guarda il crocifisso: Donizetti lo ha voluto rappresentare come un frate. Era in effetti terziario francescano».