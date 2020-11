Trovati in casa 250 grammi di droga

Arrestato 32enne spacciatore a Bergamo L’uomo operava nel quartiere della Clementina, lo ha fermato la Squadra Mobile della Polizia.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un bergamasco di 32 anni, che spacciava droga nel quartiere della Clementina. Gli agenti dopo la perquisizione in casa gli hanno sequestrato circa 250 grammi tra hashish e marijuana.

Da qualche tempo la Polizia monitorava l’abitazione dell’uomo, con precedenti per rapina e reati legati alla droga, perchè c’era un sospetto andirivieni di persone soprattutto nelle ore del pomeriggio e della sera.

Il 13 novembre sono intervenuti e hanno eseguito la perquisizione domiciliare. In uno zaino sono stati ritrovati 155 grammi di hashish ed 88 grammi di marijuana, divisi in involucri, nonché un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento.

