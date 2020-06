Trovato un chilo di hashish in un campo

Zingonia, era in una scatola abbandonata L’inconsueto ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri ,ancora non è certo se si tratta di un carico perso o di una consegna finita male.

Se si tratti di uno smarrimento o di una consegna non andata a buon fine è ancora da stabilire. Di fatto, però, il rinvenimento in un campo adiacente alla via Alessandria di Verdellino di oltre un chilo di hashish da parte dei carabinieri della Tenenza di Zingonia non avrà fatto piacere a chi l’aveva occultata in un cartone.

Nel pomeriggio di martedì 9 giugno, nel corso di un servizio di controllo, i militari si sono imbattuti in quel cartone sospetto, che con cautela hanno aperto trovando la droga. Si tratta di nove panetti del peso complessivo di 1065 grammi che –sebbene le immediate ricerche nell’area non abbiano portato al rinvenimento di ulteriore sostanza- potrebbero far parte di un lotto più grande che i militari stanno cercando di tracciare.



La sostanza sequestrata, intanto, prelevata e posta sotto sequestro è stata inviata al laboratorio dell’Asl di Bergamo per le analisi quali-quantitative ed il successivo deposito presso l’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo, dove è stato aperto un fascicolo d’indagine al momento a carico di ignoti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA