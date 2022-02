Tutto per il matrimonio, in Fiera dal 18 febbraio torna «Bergamo Sposi» Da venerdì 18 a domenica 20 febbraio si apre la kermesse edizione numero 24.

Il polo fieristico in via Lunga alza il sipario sull’evento dedicato al matrimonio e alle cerimonie. Ingresso gratuito, previa registrazione (obbligatoria) online, per agevolare il pubblico e sostenere le imprese di uno dei comparti più colpiti dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica. Una settantina di espositori e oltre centocinquanta firme del settore consentono ai futuri sposi un percorso fatto di qualità, novità ed emozioni tra il meglio della filiera del Wedding. In agenda un’edizione anche in autunno, dal 14 al 16 ottobre, sempre in Fiera Bergamo

Curare ogni minimo dettaglio per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio. Questa è la mission che da sempre guida Bergamo Sposi, il Salone dedicato alle coppie ideato e promosso da Promozioni Confesercenti e organizzato da Ecspo in collaborazione con Promoberg, che torna da venerdì 18 a domenica 20 febbraio per la 24a edizione negli spazi allestiti alla Fiera di Bergamo. Il salone degli sposi, dopo la parentesi dello scorso anno - con l’edizione esclusivamente virtuale, per fronteggiare nel migliore di modi le restrizioni anti Covid - è stato fortemente voluto da promotori e organizzatori per essere al fianco dei futuri sposi alla ricerca delle soluzioni migliori per il matrimonio e le cerimonie in generale, e per sostenere la filiera del Wedding e cerimonie, tra le più colpite dalle restrizioni anti pandemia. In tale ottica è previsto l’ingresso gratuito, previa registrazione (obbligatoria) sul sito della manifestazione (https://fierabergamosposi.it/). La registrazione va fatta in autonomia dal pubblico (pc o smartphone), prima dell’ingresso in fiera.

Ai visitatori è richiesto il Green pass rafforzato (non è quindi valido il solo tampone) che sarà verificato all’ingresso dal personale qualificato. E’ inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 e la verifica della temperatura e del codice di prenotazione, mentre all’interno della fiera saranno adottate tutte le misure previste dalle normative per garantire una visita in sicurezza. I bambini sino a 12 anni di età possono accedere senza bisogno della prenotazione online. Gli stessi sono esclusi dall’obbligo del Green pass rafforzato.

I numeri di Bergamo Sposi 2022

Una settantina di espositori presenti in rappresentanza di oltre 150 brand della filiera Wedding e cerimonie, distribuiti su oltre 2.400 metri quadrati della manifestazione, tra la Galleria centrale e i due foyer laterali che si trovano subito dopo l’ingresso della Fiera. Complessivamente sono sei le province lombarde rappresentate, con una netta prevalenza di Bergamo (49 imprese), seguita da Brescia (8 imprese) e poi Milano, Lecco, Monza Brianza e Lodi. Rappresentanti nazionali e stranieri nei settori dell’Editoria e dei portali web (Roma, Palermo e Madrid) mentre nel settore Viaggi di Nozze è presente l’Ente di promozione del turismo della Malesia di Parigi.

Una ventina i settori merceologici rappresentati, tra cui spiccano: Musica e intrattenimento (12 imprese), Foto e video (10), Abiti e accessori (10), Ricevimento e ristorazione (12), Bomboniere, partecipazioni e liste nozze (8), Gioielli (6), Editori e Web (6); Viaggi di nozze (3), Noleggio auto e carrozze (5); seguono: Servizi per gli sposi, Fiori e Benessere. Bergamo Sposi rinnova anche quest’anno il sostegno a Cesvi Onlus (Charity partner): nello stand dell’organizzazione umanitaria fondata a Bergamo nel 1985 si trovano progetti per un matrimonio solidale legate alle Case del Sorriso sparse in tutti i continenti. Verrà presentato il progetto “Quando sarò grande”, coinvolgendo attivamente il visitatore, con la consegna all’ingresso di un cuore sul quale riportare una dedica (sogno), da attaccare poi nello spazio Cesvi posto a fianco dell’ingresso. A che aderirà alla simpatica iniziativa sarà consegnato un piccolo cadeaux.

«Mai come quest’anno sono felice e orgoglioso di salutare la XXIV edizione della Fiera degli Sposi - dichiara Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo -. Ripartiamo dall’amore e dalla fiducia. Dopo la futuristica edizione web dello scorso anno che ha avuto numeri importanti, siamo pronti per accendere i riflettori sulla nuova edizione e per accogliere in piena sicurezza le giovani coppie di sposi che visiteranno gli stand della nostra elegantissima manifestazione».

«Dopo l’edizione virtuale del 2021, ora torniamo dal vivo con un nuovo progetto, rivisto nel layout espositivo - spiega Ornella Schenatti, al timone di Ecspo e organizzatrice di Bergamo Sposi dal 2007 -. Non mancherà lo sviluppo della parte digitale dell’evento, che andrà ad affiancare la parte espositiva ( http://espositori.fierabergamosposi.it/ ), dando ai visitatori tutti gli strumenti utili per guidarli nella scelta di ogni dettaglio».

Fabio Sannino, Presidente di Promoberg Srl, sottolinea che «la decisione di Promoberg di rinviare, davanti all’impennata di nuovi contagi nel dicembre scorso, le sue due fiere dedicate all’arte (Baf e Ifa) in programma a metà gennaio, si è dimostrata saggia e responsabile nei confronti di imprese e pubblico».

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche: Cesare Rossi, Direttore Promozioni Confesercenti Bergamo; Carlo Conte, Direttore operations Promoberg; Alberto Capitanio, Bergamo Sposi Ecspo; Giampaolo Campiani, Art director Bergamo Sposi; Alberto Ferrari di Altamarea Lodi, Espositore Bergamo Sposi.

Bergamo sposi 2022 - scheda sintetica

Dove: Fiera di Bergamo, via Lunga, Bergamo

Date: da venerdì 18 a domenica 20 Febbraio 2022

Orari: venerdì 17 - 22 (cerimonia inaugurazione 16:30); sabato e domenica 10 - 19

Biglietto Ingresso: Gratuito, previa Registrazione obbligatoria sul sito fierabergamosposi.it, che va fatta in autonomia (al pc o con smartphone) prima dell’ingresso in fiera (in fiera le casse non sono attive)

Accesso: Obbligatorio il Green pass rafforzato (esclusi bambini under 12 anni) e la mascherina Ffp2.

Parcheggio: 3 euro (giornaliero, una tantum)

