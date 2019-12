Tv abbandonate nel sottopasso

A Colognola rimosse e smaltite Rimosse e smaltite le decine di televisori abbandonate tra Colognola e Grumello del Piano. La segnalazione di un lettore a L’Eco di Bergamo nei giorni scorsi.

È dovuta intervenire Aprica, lo società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti per il Comune di Bergamo, per rimuovere le decine di televisori e alcuni caloriferi abbandonati nel passaggio pedonale che collega Colognola a Grumello del Piano. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso: gli uomini di Aprica hanno riempito un furgone con tutti i rifiuti abbandonati nel sottopasso dell’asse interurbano e poi li hanno smaltiti come discarica abusiva al centro di raccolta.

Le tv abbandonate nel sottopasso

La segnalazione era arrivata anche a L’Eco di Bergamo da un lettore che aveva scattato delle fotografie e segnalato i televisori al plasma e alcuni caloriferi abbandonati ai lati della strada campestre.

