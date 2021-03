Sms per la cancellazione della somministrazione

AstraZeneca, avvertita la cittadinanza Stanno arrivando gli sms ai bergamaschi che avevano una prenotazione con un vaccino Atrazeneca. In Lombardia si tratta di 33 mila persone. Ecco tutte le info.

«Caro cittadino, a seguito della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca da parte di Aifa, la informiamo che il suo appuntamento è stato annullato». Questo è l’sms che un bergamasco ha ricevuto nel pomeriggio di lunedì 15 marzo, dopo l’annuncio della sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca. Il bergamasco che ce lo ha inviato aveva la prima dose programmata il 18 marzo alla Fiera di Bergamo, in via Lunga.

Regione Lombardia sta infatti informando tutti coloro che avevano in programma una dose di vaccino Astrazeneca e in particolare in questi giorni si tratta degli insegnanti, dei farmacisti, degli operatori dell’assistenza domiciliare. Si tratterebbe di 33mila lombardi che riceveranno il messaggio con la sospensione del vaccino.

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Asst Papa Giovanni XXIII, Asst Bergamo Est e Asst Bergamo Ovest hanno infatti immediatamente dato corso alla sospensione delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca. «Sono stati informati dell’immediata sospensione anche tutti i punti vaccinali che avevano in corso e hanno in corso la programmazione di tali vaccini» spiega Ats Bergamo.

La sospensione è stata condivisa anche con gli operatori privati e sono state avviate tutte le modalità di comunicazione ai cittadini già convocati per la seduta di vaccinazione. Prosegue invece regolarmente la campagna vaccinale over 80 con vaccino Pfizer e Moderna.

Per quanto riguarda la gestione degli slot già prenotati, Aria sta quindi provvedendo a disdire al momento, tramite sms, tutti gli appuntamenti in calendario con AstraZeneca in programma dalle ore 18 di oggi fino al 18 marzo compreso gestiti dalla Rete Regionale di Prenotazione. I cittadini possono monitorare la pagina del portale di Regione Lombardia dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid

Nello specifico ecco le categorie interessate dalla sospensione: insegnanti, assistenza Domiciliare e loro operatori, farmacisti, confprofessioni (dentisti, ecc.); sanità militare e personale da usare nelle fasi successive (GdF, Vigili del Fuoco…); ambulatori accreditati e altri medici liberi professionisti e informatori scientifici del farmaco/ altri operatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA