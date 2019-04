«Una piazza in ogni quartiere della città»

Un filo rosso da Campagnola alla Trucca Due pagine su «L’Eco» in edicola martedì 30 aprile: il sindaco Gori e l’assessore Valesini illustrano gli obiettivi dei prossimi anni. Centrodestra, Stucchi presenta la lista della Lega.

Un filo rosso che lega tutti i quartieri a sud della città dove nel disegno di Giorgio Gori, in caso di riconferma, troveranno spazio nuove piazze. «Una in ogni quartiere», secondo lo slogan elettorale lanciato qualche giorno fa: Campagnola, Celadina, Malpensata, Colognola, e ancora Boccaleone, San Tomaso, fino a spingersi a nord con Sant’Antonio a Valtesse. Attraverso nuovi collegamenti, alcuni già realizzati o pronti a partire, verranno completati quei legami urbani che il bando governativo vinto dal Comune di Bergamo ha contribuito a lanciare. E in più, un nuovo volto per un luogo del centro spesso dimenticato come piazza della Repubblica. Su «L’Eco di Bergamo» in edicola martedì 30 aprile la mappa con gli interventi.

E lunedì 29 aprile il candidato del centrodestra, Giacomo Stucchi, ha presentato la lista della Lega in corsa alle elezioni del 26 maggio: «Faremo di Bergamo una delle città più tecnologiche d’Europa – dice il candidato sindaco del centrodestra – declinando in chiave orobica una serie di interventi che riguarderanno l’illuminazione pubblica, la possibilità di connettersi alla rete utilizzando più punti rispetto a quelli attuali, e di usare un sistema di controllo intelligente del traffico, per regolamentare non solo la velocità, ma anche le emissioni sonore dei veicoli». Tutti i nomi su «L’Eco» in edicola martedì 30 aprile.

ECO.BERGAMO - VOTA IL SONDAGGIO SULL’AMBIENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA