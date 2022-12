Università, dal ministero 4,6 milioni per i lavori alla palazzina di via Fratelli Calvi

Il ministero dell’Università e della Ricerca «premia» l’Università di Bergamo: ha infatti pubblicato la graduatoria della prima tranche di contributi del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca , istituito per promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico, e l’Unibg si è piazzata al primo posto. In particolare, l’ateneo bergamasco ha ottenuto più di 4,6 milioni di euro (più precisamente, 4.623.373 euro) che andranno a cofinanziare i lavori di riqualificazione della palazzina di via Fratelli Calvi, dove troveranno sede la nuova segreteria studenti e altri uffici per i servizi agli studenti, con un progetto complessivo vicino agli 8 milioni di euro.