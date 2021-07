Covid, vaccinazioni per over 60: prorogato fino a fine settembre l’accesso libero al centro vaccinale Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale. Verrà somministrata la dose unica Johnson&Johnson.

La campagna vaccinale anti Covid-19 dedicata agli over 60 con accesso libero al centro vaccinale e somministrazione del vaccino Johnson&Johnson a dose unica proseguirà anche nei mesi di agosto e di settembre. Lo comunica Ats Bergamo con una nota nella mattinata di giovedì 29 luglio.

Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale al fine di promuovere l’adesione alla vaccinazione anti Covid-19 da parte degli «over 60» non ancora vaccinati. E ora viene confermata per altri due mesi così che altri cittadini e cittadine possano approfittare di questa occasione per vaccinarsi direttamente (e con una sola dose) e assicurarsi così la copertura rispetto al Coronavirus.

