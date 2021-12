Vaccinazioni anti Covid bambini, con «Stop ai dubbi» le risposte in diretta web a partire dalle 17 Giovedì 16 dicembre nella sede della Regione Lombardia è in programma un nuovo appuntamento di «Stop ai dubbi» dedicato interamente alle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica .

Giovedì 16 dicembre nella sede della Regione Lombardia è in programma un nuovo appuntamento di «Stop ai dubbi» dedicato interamente alle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica . Nel giorno della partenza delle vaccinazioni anche per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti della materia, dalle ore 17 alle 19, risponderanno in diretta - sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online - alle domande dei cittadini su questo tema. Sarà possibile seguire la diretta anche sul sito e sulla pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

Interverranno: Giuseppe Banderali (Direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale San Paolo ASST Santi Paolo e Carlo - Professore a contratto Università Statale di Milano); Raffaele Badolato (Direttore UO Pediatria Spedali Civili Brescia - Presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia - Professore Ordinario Università di Brescia); Andrea Biondi (Direttore Scientifico Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Professore Ordinario Clinica Pediatrica Università degli Studi Milano-Bicocca); Maria Antonella Costantino (Direttrice UO Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Cà Granda Policlinico di Milano); Alberto Mantovani (Direttore Scientifico Istituto Clinico Humanitas - Professore Emerito Università Humanitas) e Giovanni Pavesi (Direttore Generale Welfare Regione Lombardia).

La Regione informa che è già possibile rivolgere domande inviando un messaggio whatsapp al numero 334.6324686. Così come quesiti potranno essere rivolti durante la diretta sulla pagina Facebook di Regione Lombardia.

