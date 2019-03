Valtesse, arrestato spacciatore 42enne

In casa aveva cocaina, eroina e hashish Dopo alcune segnalazioni di residenti, l’intervento della polizia che ha permesso di sequestrare 63grammi di cocaina , nonché 11di eroina, 166 di hashish e 5 grammi di marijuana.

La sezione “Antidroga” della Squadra Mobile ha effettuato un servizio mirato nella zona di Valtesse, dove alcune segnalazioni avevano evidenziato un’anomala presenza di pregiudicati e soggetti gravitanti nel mondo degli stupefacenti.

Gli agenti notavano un uomo italiano di 42 anni con precedenti specifici in materia di stupefacenti, che si apprestava a salire a bordo di un’auto guidata da un altro uomo in attesa. Gli agenti sono entrati in azione trovando in loro possesso due involucri termosaldati contenenti cocaina.

Su queste basi gli agenti effettuavano una perquisizione nell’abitazione del pregiudicato, nella quale si rinvenivano 48 involucri di cocaina, pronti ad essere spacciati, per un totale di 63,35 grammi, nonché 11,62 grammi di eroina, 166,62 grammi di hashish e 4,7 grammi di marijuana. Tra gli oggetti ritrovati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1000 euro, provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Bergamo.

