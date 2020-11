Vendeva droga alla tifoseria atalantina

Arrestato 32enne: in casa trovata cocaina Era sotto controllo da parte degli agenti della Digos perchè sospettato di vendere droga alla tifoseria atalantina. Arrestato a Bergamo un 32enne.

Nella giornata di martedì 3 novembre il personale della Polizia di Stato ha arrestato un bergamasco di 32 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo era monitorato dagli uomini della Digos, in quanto sospettato di vendere droga a diversi esponenti della tifoseria atalantina, specie in concomitanza delle partite prima del periodo di chiusura del Campionato e, successivamente, a prescindere dallo svolgimento delle stesse.

Gli agenti della Questura hanno così fermato il 32enne che, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 870 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi, nonché sostanza da taglio, bilancini di precisione e la somma in contanti di 260 euro. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa di convalida.

