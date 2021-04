Verità e fake news sul Covid: ecco il vademecum dell’Istituto Mario Negri Realizzato con il sostegno di Valtellina spa chiarisce molti dubbi riguardo al virus e alle sue cure. È scaricabile anche online.

Tutto quanto bisogna sapere del Covid 19, come si previene, come si cura, ma soprattutto quali sono i primi sintomi e che cosa fare quando compaiono: arriva il primo vademecum sulla malattia, nato dall’unione tra le competenze scientifiche dell’Istituto Mario Negri e Valtellina SpA, società bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per reti di telecomunicazione.

La versione digitale è scaricabile gratuitamente in rete dai siti: www.valtellina.com e www.marionegri.it.

Si tratta di un volumetto semplice e chiaro nell’esposizione redatto con la competenza scientifica del Mario Negri e la supervisione del suo Direttore, Giuseppe Remuzzi. Ne è uscito un memorandum utile a tutti, che evidenzia verità e fake news che circolano sul virus Sars-Cov-2. Un compendio di consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di stampa in questi mesi, con cui il Direttore dell’Istituto e Fredy Suter, Direttore emerito dell’Unità Malattie Infettive dell’Ospedale di Bergamo, hanno voluto puntualizzare quelli che a loro giudizio sono le scelte più corrette per contrastare gli effetti del virus nell’organismo, prima che un possibile aggravamento porti a un ricovero ospedaliero.

«Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus - precisa Remuzzi - e lo monitoriamo anche nelle sue mutazioni. Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare molto per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco perchè abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’azienda Valtellina per realizzare insieme questo vademecum».

Il Vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina (circa 1500 dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi del Mario Negri e consegnato a diversi altri soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della rivista Smart News, magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese del settore manifatturiero, università e centri ricerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA