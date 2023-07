Via Bonomelli, tolti i ponteggi: basta imbuto per il traffico

«Una liberazione», hanno sospirato i tanti automobilisti che ogni giorno, all’idea di dover passare da via Bonomelli,si mettevano le mani tra i capelli. Sono infatti stati rimossi i ponteggi del cantiere che da mesi restringeva la carreggiata, causando lunghe code e rallentamenti, in direzione stazione ferroviaria e centro. Al civico 9 sono infatti terminati i lavori per restaurare la palazzina, riconvertita in casa vacanze.

Dopo lo «svelamento» del grande murale colorato alto 20 metri, sul lato che confina con via Paglia, dove spicca il logo della Capitale della Cultura - un benvenuto (anzi, «welcome») a caratteri cubitali per accogliere chi viene a visitare Bergamo - ora anche i ponteggi su via Bonomelli sono stati rimossi, permettendo al traffico di tornare a scorrere senza «imbuti». L’iniziativa è a cura di un privato, il proprietario dello stabile che si sta occupando del restyling della storica palazzina: «È una nostra idea, abbiamo voluto valorizzare questa grande parete, di 20 metri di altezza, che era piuttosto fatiscente – aveva spiegato ai tempi della realizzazione il proprietario Roberto Arizzi –. Abbiamo condiviso questa idea con la Giunta comunale e ora la stiamo realizzando». Il lavoro sulla parete è firmato da Steven Cavagna, artista che ha già realizzato il murale sul parcheggio multipiano alle Autolinee. Ora mancano solo gli allacciamenti al teleriscaldamento, ma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla assicura: «Nella call organizzativa del mercoledì si è deciso che i lavori verranno effettuati di notte, per evitare che si ripetano nuovi pesanti disagi per la viabilità».